У Великобританії створили інтерактивну карту, яка показує кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 за поштовим індексом.

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Як пише Daily Mail, аналіз карти засвідчує, що смертність у бідних районах Англії та Уельсу вдвічі вища, ніж у середньому по країні (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Ілюстрація

Так, в більшості бідних районів на 100 тисяч осіб припадає 55 смертей від коронавірусу, тоді як у найбагатших районах – у середньому 25 смертей.

При цьому в місті Гастінгс у багатому графстві Східний Суссекс найнижчі показники смертності від COVID-19 – менше 10 на 100 тисяч осіб.

Лондон має найвищий рівень смертності: 85,7 смертей на 100 тисяч осіб. Це удвічі більше, ніж у середньому по країні – 36,2 смертей. Кожен четвертий з усіх жертв коронавірусу жив у британській столиці.

У звіті проаналізовано 20 283 випадки смерті від COVID-19, зареєстрованих в Англії та Уельсі з 1 березня по 17 квітня. Це означає, що він застарів на два тижні і тисячі загиблих не були враховані.

Управління національної статистики Великобританії

Станом на 2 травня у Великобританії зареєстровані 177 454 випадки коронавірусу і 27 510 смертей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який нещодавно перехворів на коронавірус, народився син.