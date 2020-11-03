Житель Британії поставив понад 1 млн доларів на перемогу Байдена на виборах в США

Карина Бондаренко Світ 07:07, 3.11.2020 Оновлено: 07:08, 3.11.2020

Невідомий житель Великобританії зробив ставку в 1 млн фунтів стерлінгів або 1,29 млн доларів на те, що кандидат у президенти Джо Байден здобуде перемогу на виборах в США.

Рекордна онлайн-ставка була зроблена на найбільшій в світі біржі Betfair Exchange. Невідомий може виграти 540 тис. фунтів стерлінгів (696 170 доларів) понад початкової ставки, повідомляє CNN.

Ставка в 1 мільйон фунтів стерлінгів пов'язана з третьою по величині ставкою в історії Betfair після ставки в 1,1 млн на тенісиста Рафаеля Надаля на Відкритому чемпіонаті Франції 2010 року і ставки трохи більше 1 млн на Флойда Мейвезера-молодшого в його матчі 2017 року проти Конора МакГрегора.

Відзначається, що ця ставка може стати хорошою ознакою для Байдена, оскільки 10 найбільших ставок в історії Betfair до теперішнього часу, всі на спортивні події, були виграні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидат в президенти США від демократів Джо Байден на 10 процентних пунктів випереджає чинного главу країни республіканця Дональда Трампа за популярністю серед виборців.

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