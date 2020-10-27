Жириновський закликав викрасти "відьму" Тихановську і повісити її в центрі Мінська. Відео

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка викрасти білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську з Литви і стратити її в центрі Мінська.

Дивну пораду російський політик озвучив в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1". За його словами, "нормальні жінки" сидять вдома з чоловіком і дітьми, відвідують перукарні і косметичні салони.

"У будь-якій державі податки збираються щоб утримувати владу. Треба спецназ направити. Вона (Тихановська - ред.) сидить у Вільнюсі. Її треба викрасти з готелю і привезти до Мінська і влаштувати суд. І повісити в центрі Мінська. Щоб усі бачили. Як Столипін вішав", – заявив Жириновський.

Ведуча програми пропагандистка Ольга Скабєєва поцікавилася у політика, чи немає в його словах складу злочину.

"Якась стервозна молодичка! Подивіться на це мерзенне обличчя! .. Це відьма! Це чудовисько!.. Шляється по всій Європі... Йде і просить. Дайте! Дайте! Здає країну", – прокричав лідер ЛДПР.

Як писав OBOZREVATEL, глава Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський закликав приєднати до РФ Україну, Білорусь, Вірменію і Азербайджан. Жириновський вважає, що таким чином країни повернуться "додому".