Жириновський закликав Лукашенка знятися з виборів та "послідувати прикладу Криму"

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка знятися з виборів і "за прикладом Криму повернутися до рідних берегів".

Про це він заявив на заході, присвяченому 50-річчю його політичної роботи, передають РИА Новости. Політик зазначив, що влада – це "найстрашніший наркотик".

"Влада – це надовго. Доріжка, літаки, почесна варта, і все кланяються ... Це найстрашніший наркотик. Лукашенко не може відірватися ... Олександр Григорович, відірвіться ви ... І проведіть красиві вибори, знявши свою кандидатуру з виборів", – сказав лідер ЛДПР.

Глава вважає, що "найкращим варіантом" для Білорусі стане "повернення до рідних берегів за прикладом Криму".

Нагадаємо, що вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Лукашенко балотується вже на шостий термін.

Раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько заявив, що Росія вперше не підтримує Лукашенка перед виборами, а президент РФ Володимир Путін затаїв образу на нього і не відмовляється від ідеї поглинути країну.