Жириновський напророкував Лукашенку долю Януковича

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський вважає, що президента Білорусі Олександра Лукашенка може спіткати доля його колишнього колеги Віктора Януковича.

Такий сценарій розвитку ситуації російський політик озвучив РИА Новости у разі перемоги Лукашенка на виборах.

"Якщо Лукашенко оголосить про свою перемогу, в Білорусії зможуть не погодитися з цим. І виступлять проти. Обстановка загостриться. Це може привести до того, що йому доведеться, може бути, покинути Білорусь з метою уникнення жертв. Хтось із військових частин або з поліції може відмовитися підкорятися йому. Ми ж нічого не знали, як будуть розвиватися події 14 лютого, в ніч на 15-те (2014 року) у Києві. Всі думали, що буде спокійно, стільки гарантів – Франція, Польща, Німеччина . А вийшло, що все рухнуло за кілька годин, і Янукович повинен був бігти, і могли його вбити", – зазначив Жириновський.

За його словами, зараз вже "інші часи", коли не можна залишатися при владі за допомогою силових методів.

Політик вважає, що люди вже втомилися від Лукашенка за 26 років.

"Тому, це межа для білорусів. Вони тихі-тихі, але можуть влаштувати що-небудь в понеділок, 10 серпня", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Жириновський раніше закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка знятися з виборів і "за прикладом Криму повернутися до рідних берегів".