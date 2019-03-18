Жінку засмоктало у воронку на кладовищі у батьків

64-річна мешканка Нью-Йорка отримала каліцтва, намагаючись вибратися з величезної ями на кладовищі.

Про це повідомляє New York Post, зазначивши, що за твердженням жінки, під час відвідування нею могили батьків її засмоктало в воронку, що утворилася внаслідок поганого зміцнення насипу робочими.

Кладовище в Нью-Йорку

При цьому підкреслюється: через те, що ніхто не відгукувався на її крики про допомогу, жінка вирішила вибратися з ями самостійно, проте зазнала невдачі – вона розбила обличчя і вибила зуб від удару об кам'яну плиту.

Видання акцентує увагу на тому, що внаслідок інциденту постраждала не тільки зазнала стрес і отримала емоційну травму, яка вилилася в страх відкритих просторів і нічні кошмари – а й подала в суд на кладовищі, вимагаючи компенсацію у розмірі 5 млн доларів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Мелітополі Запорізької області побудували дитячий майданчик біля кладовища.

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