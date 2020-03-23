Жінка, яка пережила коронавірус: всередині мене ніби був диявол

Мешканка англійського міста Лоутон у графстві Ессекс, яка перехворіла коронавірусом, порівняла очищення від хвороби з "дияволом" всередині неї.

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Водночас спочатку 28-річна Джеймі Беггетт подумала, що заразилася інфекцією нижніх дихальних шляхів. Про пережите вона розповіла в інтерв'ю для видання The Sun.

За словами дівчини, у неї був жар, тому й вирішила, що захворіла на застуду або пневмонією. Пізніше британка почала кашляти, і так сильно, що її навіть нудило. Симптоми посилилися, згодом у неї діагностували коронавірус.

Британка порівняла відчуття від коронавірусу з "дияволом всередині неї"

У результаті дівчина потрапила до лікарні. Там медики поставили їй кисневу маску. Беггетт зазначила, що на піку захворювання відчувала гострий біль під час дихання, ніби її пронизують зсередини.

"Усередині мене ніби був диявол", – зізналася вона, додавши, що найбільше тоді боялася, щоб її восьмирічний син не заразився COVID-19 від неї.

Британка Джеймі Беггетт пережила коронавірус thesun.co.uk

Зазначається, що тепер британка відновлюється вдома після захворювання. Дівчина закликає інших обов'язково слідувати рекомендаціям щодо самоізоляції, щоб захистити себе і оточуючих.

Британка Джеймі Беггетт пережила коронавірус thesun.co.uk

Британка Джеймі Беггетт пережила коронавірус thesun.co.uk

Британка Джеймі Беггетт пережила коронавірус thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британець, який заразився коронавірусом, поспішив запевнити, що новий китайський вірус зовсім не схожий на звичайний грип. У своєму Twitter він поділився подробицями того, як протікає COVID-19.

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