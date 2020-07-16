МоваЯзык

Топтеми:

Жінка, яка перехворіла на коронавірус, позбулася рук і ніг: ускладнення прийшло через декілька тижнів

Марина Ліснічук
Світ
1,6 т.
Жінка, яка перехворіла на коронавірус, позбулася рук і ніг: ускладнення прийшло через декілька тижнів

Британці ампутували кінцівки після ускладнень від COVID-19.

Мешканка Великобританії 58-річна Керолайн Костер перехворіла на коронавірус і в результаті втратила руки й ноги. Через декілька тижнів після одужання вона заразилася сепсисом, через що її кінцівки довелося ампутувати.

Жінка впала в кому, і медики навіть заявили сім'ї, що її життєзабезпечення довелося б вимкнути, якби вона не видужала. Про це пише Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що симптоми коронавірусу британка почала відчувати в кінці березня і провела "два жахливі тижні" в боротьбі з вірусом.

Керолайн Костер перехворіла на COVID-19

Керолайн Костер перехворіла на COVID-19 (Mirror.co.uk)

Після періоду поганого самопочуття вона почала одужувати. Однак лише декілька тижнів по тому Костер стало гірше.

Жінку госпіталізували, а після детальної діагностики медики заявили, що в неї розвинувся сепсис. Британка впала в медикаментозну кому, в якій перебувала місяць.

Місяць британка провела в медикаментозній комі

Місяць британка провела в медикаментозній комі (Mirror.co.uk)

Протягом наступних декількох жахливих тижнів родині Костер двічі говорили, що клініка має намір припинити лікування, якщо її стан не покращиться.

Вже переживши хворобу й ампутацію кінцівок, Керолайн порівняла свій досвід перебування в комі з тим, що вона "потрапила в пастку відеоігри".

Після ускладнень від хвороби Костер ампутували кінцівки

Після ускладнень від хвороби Костер ампутували кінцівки (Mirror.co.uk)

На великий подив лікарів, жінка почала одужувати. Тепер Керолайн адаптується до нового способу життя без рук і ніг та сподівається незабаром повернутися до своєї роботи зі збирання коштів для одного з благодійних фондів.

Британка адаптується до нового способу життя без рук і ніг

Британка адаптується до нового способу життя без рук і ніг (Mirror.co.uk)

Водночас сім'я Костер була змушена зібрати кошти для того, щоб вона могла дозволити собі величезну кількість пристосувань і спеціального обладнання, яке їй тепер знадобиться в житті.

Костер із сім'єю

Костер із сім'єю (Mirror.co.uk)

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі пацієнти, поборовши COVID-19, протягом декількох місяців все ще страждають від наслідків інфекції, серед яких постійна втома, задишка, підвищена температура і проблеми з серцем.

ВеликобританіяКоронавірус
Поділитися в Facebook
  2. Світ