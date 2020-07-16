Жінка, яка перехворіла на коронавірус, позбулася рук і ніг: ускладнення прийшло через декілька тижнів

Мешканка Великобританії 58-річна Керолайн Костер перехворіла на коронавірус і в результаті втратила руки й ноги. Через декілька тижнів після одужання вона заразилася сепсисом, через що її кінцівки довелося ампутувати.

Жінка впала в кому, і медики навіть заявили сім'ї, що її життєзабезпечення довелося б вимкнути, якби вона не видужала. Про це пише Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що симптоми коронавірусу британка почала відчувати в кінці березня і провела "два жахливі тижні" в боротьбі з вірусом.

Керолайн Костер перехворіла на COVID-19 (Mirror.co.uk)

Після періоду поганого самопочуття вона почала одужувати. Однак лише декілька тижнів по тому Костер стало гірше.

Жінку госпіталізували, а після детальної діагностики медики заявили, що в неї розвинувся сепсис. Британка впала в медикаментозну кому, в якій перебувала місяць.

Місяць британка провела в медикаментозній комі (Mirror.co.uk)

Протягом наступних декількох жахливих тижнів родині Костер двічі говорили, що клініка має намір припинити лікування, якщо її стан не покращиться.

Вже переживши хворобу й ампутацію кінцівок, Керолайн порівняла свій досвід перебування в комі з тим, що вона "потрапила в пастку відеоігри".

Після ускладнень від хвороби Костер ампутували кінцівки (Mirror.co.uk)

На великий подив лікарів, жінка почала одужувати. Тепер Керолайн адаптується до нового способу життя без рук і ніг та сподівається незабаром повернутися до своєї роботи зі збирання коштів для одного з благодійних фондів.

Британка адаптується до нового способу життя без рук і ніг (Mirror.co.uk)

Водночас сім'я Костер була змушена зібрати кошти для того, щоб вона могла дозволити собі величезну кількість пристосувань і спеціального обладнання, яке їй тепер знадобиться в житті.

Костер із сім'єю (Mirror.co.uk)

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі пацієнти, поборовши COVID-19, протягом декількох місяців все ще страждають від наслідків інфекції, серед яких постійна втома, задишка, підвищена температура і проблеми з серцем.