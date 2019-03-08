Жінка, яка ніколи не займалася сексом, народила дитину

Жителька індійського міста Ахмеднагар, штат Махараштра, яка ніколи не займалася сексом через рідкісну хворобу, народила дитину.

Реваті Бордавекар дізналася про свою проблему в 22 роки, коли вперше використовувала тампон. Їй не вдалося його вставити через тремтячі руки і вузький вагінальний отвір. Вона нікому не сказала про це і не стала звертатися до лікаря, пише видання Daily Mail.

Пізніше вона зустріла в інтернеті опис своїх симптомів і прийшла до висновку, що у неї вагінізм - патологічний стан, при якому мимовільне скорочення лобково-куприкової м'язи унеможливлює будь-яке вагінальне проникнення.

У 2013 році Бордавекар познайомилася в інтернеті зі своїм майбутнім чоловіком. Через рік вони зіграли весілля. Тільки після цього жінка розповіла своєму обранцеві про те, що не може займатися сексом через хворобу.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Пара намагалася різними способами вирішити проблему, останню спробу вони зробили на початку 2018 року, але жоден спосіб не спрацював. У результаті подружжя вирішило завести дитину за допомогою екстракорпорального запліднення.

Незважаючи на хворобу, у лютому у жінки народилася дочка. Вона звернула увагу, що під час пологів вагінізм ослаб, і сподівається, що тепер зможе займатися сексом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США жінка народила малюка зі смертельним пороком, щоб віддати його органи хворим дітям.

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