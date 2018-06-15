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Жінка випадково зняла привида: реальне відео

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41-річна Луїза Лентон випадково зняла на відео примару жінки з вікторіанської епохи.

Вона знімала відео, як її маленький син катається на велосипеді, і тільки вдома помітила дивну жінку з низьким пучком на голові і з манжетами на руках, передає "Рамблер".

Згодом, розгледівши фігуру, вона запитала у охоронців особняка, чи був у той час в будинку ще хтось, крім них. Відповідь збентежила: в будові були тільки вони, ніяких дам родом з вікторіанської епохи ніхто з них не бачив.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, англійка з міста Ньюкасл Лора Уотсон випадково зробила фото примари, після чого прийшла в жах від отриманого знімка.

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