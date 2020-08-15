Жінка викликала огиду в мережі одним фото тарілки з пастою: в ній виросло "волосся"

Жінка з Нової Зеландії шокувала своїх підписників у мережі, показавши тарілку з пастою, з якої виріс грибок з волоссям.

На своїй сторінці в TikTok вона розповіла, що забула помити тарілку з пастою. Вона простояла цілий тиждень і в результаті з страви виріс грибок, який називається фікоміцет. Він виглядає, як волосся, щл росте (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Ви, хлопці, раніше бачили таку цвіль? Схоже, справжнє волосся, м'яке. Це отруйно? Наскільки це погано?" – запитала вона підписників, при цьому гладячи "волосся".

Грибок з "волоссям" на пасті Скриншот

З пасти виріс грибок, який називається фікоміцет Скриншот

"Як надовго ти це покинув? Я зараз в жаху. Що це?", "Чесно кажучи, коли ти торкнулася, я думав, що зараз втрачу свідомість", – писали підписники.

Грибок на пасті Скриншот

Після ретельного дослідження жінка з'ясувала, що грибок під назвою фікоміцет, який зазвичай зростає на фекаліях тварин або їжі, що гниє, як її старі макарони. Він не отруйний для людей, тому жінка вирішила зберегти миску недоторканою, видаливши "волоски" з насипу і помістивши в воду, щоб подивитися чи розчиняться вони.

Через кілька днів "волосся" грибка почало в'янути, змусивши молоду жінку повірити, що він "помер". До цього часу вона назвала гриб Фред. Пізніше вона влаштувала грибку справжній похорон.