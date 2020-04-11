Жінка спеціально постаріла на 20 років за один: що трапилося. Фото до і після

Мешканка Великобританії відмовилася від прийому стероїдів, які допомагали їй боротися з екземою, але викликали інші проблеми зі здоров'ям, і вже незабаром її шкіра обвисла та покрилася зморшками.

Через це жінка почала виглядати на 20 років старішою, ніж була насправді. Про це написало видання DailyMail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, британка Рут Холройд ще у шість років почала страждати від екземи (шкірне захворювання, що викликає свербіж та почервоніння). Тоді лікар призначив їй стероїди, які позбавили жінку від цих проблем.

Холройд приймала їх протягом 40 років, але у 2019 році, коли їй виповнилося 46, зрозуміла, що таке лікування погано вплине на її здоров'я в цілому. У жінки почалися проблеми з тиском. Тоді вона дізналася, що тривалий прийом стероїдів може викликати ще й серйозні проблеми з кістками.

Жінка спеціально постаріла на 20 років за один. Фото до DailyMail

Медик не радив британці переставати приймати стероїди, але вона не відмовилася від свого рішення. Коли жінка припинила лікування, шкіра її обличчя почала червоніти і лущитися. Цей процес відбувався настільки інтенсивно, що Холройд кинула роботу і почала сидіти вдома.

Жінка спеціально постаріла на 20 років за один. Фото після DailyMail

Жінка спеціально постаріла на 20 років за один. Фото після DailyMail

Тоді жінка почала використовувати зволожуючий крем. Він зупинив лущення, але не інші негативні ефекти – за півтора року без стероїдів шкіра британки обвисла, покрилася зморшками і, як сказала сама Холройд, "постаріла на 20 років". Водночас жінка почала відчувати себе краще.

Жінка спеціально постаріла на 20 років за один. Фото після DailyMail

Жінка спеціально постаріла на 20 років за один. Фото після DailyMail

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