Жінка повторно захворіла на COVID-19 через пів року

Мешканка китайської провінції Хубей, яка перенесла інфікування коронавірусом пів року тому, знову здала позитивний тест на COVID-19.

Як повідомляє китайське агентство Сіньхуа, уперше коронавірус у 68-річної пенсіонерки з міста Цзінчжоу виявили 8 лютого. Після кількох місяців лікування вона одужала.

Проте 9 серпня жінку знов госпіталізували з огляду на погане самопочуття. Вона здала тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Зазначається, що зараз жінка перебуває на лікуванні в режимі ізоляції. Усі, з ким вона контактувала, вже здали тести на коронавірус – у жодної людини інфікування не підтвердилося.

Зазначимо, у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти, професорка, докторка медичних наук Алла Волоха заявила, що випадки повторного зараження коронавірусом одиничні й пов'язані з індивідуальними особливостями імунної системи людини.

"У частини людей імунна система може погано відповідати на інфекцію, як і на вакцинацію. Є приблизно 5% людей, які внаслідок певних причин не виробляють імунну відповідь на вакцинацію", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після повного одужання від COVID-19 чоловік у США заразився вірусом повторно. Такі випадки медики фіксують не вперше.