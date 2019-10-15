Жінка показала, як наркотики знищили сина за 7 місяців: фото до і після

У США жінка зі штату Міссурі розповіла в соцмережах, як наркотики за 7 місяців фактично знищили її сина.

Свою історію вона опублікувала в Facebook. Вона також показала фото хлопця до і після наркотичної залежності.

Коді Бішоп до вживання наркотиків facebook.com

Дженніфер Сальфен-Трейсі розповіла про свою сімейну трагедію і зазначила, що в подібній ситуації може перебувати будь хто. За словами матері, всього за сім місяців наркотики зруйнували життя її сина.

Дженніфер розповіла, що останнім часом її син жебракував в Лас-Вегасі, але ось уже кілька тижнів не виходить на зв'язок. Вона також звернулася до людей, які знаходяться в подібній ситуації, або чиї близькі виявилися в біді і страждають від наркозалежності. За її словами, це небезпечна проблема, яка зачепила багатьох, і вона вимагає колективного рішення.

"Лице героїну і метамфетаміну ... Коді все ще жебракує в Лас-Вегасі, від нього не було звісток вже декілька тижнів. Чути, що він погано надходить, важко, але ще важче нічого не знати ... Коді, подзвони нам, ми тебе любимо", – розповіла вона.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Житомирській області начальник сектора поліції по боротьбі з наркотиками продавав їх.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал