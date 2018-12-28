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Жила у голові: у дитини з носа витягли величезну п'явку

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У В'єтнамі з носа шестирічної дитини дістали велику п'явку, яка прожила в її організмі понад місяць.

За допомогою до медиків батьки дівчинки звернулися після того, як помітили у неї набряк носа. Згодом він не тільки не проходив, але і погіршувався, йдеться в сюжеті на каналі в YouTube Viral Hog (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

П'явка жила в носі дівчинки

П'явка жила в носі дівчинки

YouTube

"Ця п'явка була досить великих розмірів і могла знаходитися в тілі дитини більше місяця. Дівчинка не сильно постраждала, хоча її кров'ю харчувалися весь цей час. Видаляти п'явку довелося лікарям", ‒ йдеться в ролику.

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Жила у голові: у дитини з носа витягли величезну п'явку

YouTube

Як писав OBOZREVATEL, у лютому у жительки США з очей витягли 14 хробаків-гельмінтів, існування яких у тілі людини раніше не зустрічалося.

Читайте всі новини по темі "Новини світу" на сайті "OBOZREVATEL".

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