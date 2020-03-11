Про жесткие карантинные меры, которые принял Китай мы уже наслышаны. Посмотрел, что в последние дни происходит поближе...
Италия:
- с 10 марта, введен карантин по всей стране.
- отменены все массовые собрания, футбол на стадионах, посещение музеев и концертов, проведение свадеб.
- Национальный олимпийский комитет Италии решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные в стране до 3 апреля.
- закрыты горнолыжные курорты.
- на карантине все школы и университеты.
- просят не выезжать из городов проживания и даже не выходить из дома без уважительной причины.
- Инфицированным лицам запрещено покидать свои дома.
- введены проверки для пассажиров круизных судов.
Израиль:
- Израильтяне, которые возвращаются из Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, Испании обязаны оставаться на домашнем карантине в течение 14 дней после поездки.
- Объявлен запрет на въезд в Израиль для туристов из этих стран, кроме случаев, когда они могут доказать возможность нахождения на домашнем карантине в Израиле.
- Запрещено проведение любых международных мероприятий, форумов, конференций в Израиле.
- Граждане Израиля, которые принимали участие за границей в международных мероприятиях, должны будут соблюдать домашний карантин в течение 14 дней.
- Объявляется полный запрет на выезд из Израиля для всех сотрудников системы здравоохранения.
- Объявлен запрет на проведение массовых мероприятий в Израиле с аудиторией более 5000 человек.
- Тем, кто вернулся из-за границы в последние две недели запрещается участвовать в массовых мероприятиях численностью более 100 человек.
- Людям старше 60 лет и хроническим больным (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипертония, респираторные заболевания) рекомендуется воздерживаться от посещения общественных мест и общения с теми, кто недавно вернулся в страну.
Чехия:
- на карантин закрыли все школы и университеты страны.
- чехам нельзя выезжать из страны без острой необходимости.
- с 10 марта запрещены театральные, музыкальные, кино-, спортивные, религиозные и художественные представления с участием более 100 человек.
- в случае нарушения карантина введен штраф в размере 130 тыс. евро.
- для чехов, кто вернулся из Китая или Италии, автоматически действует самоизоляция. Такие граждане должны обратиться к врачу и самостоятельно соблюдать карантин в течение 14 дней.
Австрия:
- запрет на въезд в страну для всех граждан Италии, кроме тех, кто имеет справку об отсутствии вируса.
- австрийцев, которые сейчас находятся в Италии, МИД страны планирует срочно эвакуировать. После этого их отправят на обязательный 14-дневный домашний карантин.
Польша:
- в стране действует запрет на массовые мероприятия.
- введен санитарный контроль на границе с Германией, Чехией и другими соседними государствами (в том числе с Украиной).
Руководство Apple рекомендовало всем 12 тысячам сотрудникам своей штаб-квартиры в калифорнийском Купертино работать дистанционно. По данным ресурса Business Insider, аналогичные меры приняли Facebook, Amazon, Google и Microsoft.
Фото от 9 и 10 Марта:
- Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве,
- площадь Святого Марка в Венеции,
- Площадь Святого Петра в Ватикане,
- пустой аэропорт и площадь перед Собором Дуомо в Милане...
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