Жертви і затоплені авто: Іспанія "пішла" під воду. Відео

На півночі Іспанії сильні зливи призвели до повені, внаслідок якої вже загинула людина.

Пожежники виявили тіло водія, чий автомобіль змило потоком води, повідомляє The Watchers.

Також через дощі, іноді у супроводі із градом, у понеділок увечері, 8 липня, були перекриті дороги і відключено електрику в різних частинах країни (щоб подивитися фото і відео, проскрольте сторінку до кінця).

Особливо критична ситуація склалася у північному місті Тафалья, там зливи викликали переповнення двох місцевих річок. Сильна течія змивала автомобілі і перекидала сміттєві контейнери.

Станом на ранок 9 липня доступ до міста Тафалья не був очищений. Повінь також порушила роботу головної залізничної лінії.

Повінь в Іспанії скріншот

Повінь в Іспанії скріншот

Повінь в Іспанії скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня у столиці США Вашингтоні, а також у прилеглих районах штатів Меріленд і Вірджинія пройшла сильна злива. В результаті затопило вулиці та будинки, тисячі людей залишилися без електрики.

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