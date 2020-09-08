Объективно, я понимаю, что "железный занавес" - это оптимальное решение и для России с Беларусью и для Запада.

Повлиять на Путина и Лукашенко Запад никак не может, но и пускать к себе "туристов" с пистолетами и ядами - тоже не намерен.

Но как отличить ГРУшного "туриста" от обычного российского обывателя - никто не знает. И те и другие выглядят одинаково. И те и другие едут смотреть "солсберийский шпиль". У них одинаковые паспорта и т.д.

Если же говорить о санкциях, то они никак не повлияют на внешне- и внутриполитический курс диктаторов. А снижение уровня жизни населения не приведет к исчезновению "Петрюса" в кремлевской и газпромовской столовых для высших чиновников путинского "рейха"...

Для золотой тысячи избранных денег всегда будет вдоволь и на них они в состоянии себе построить Лазурный Берег даже в Архангельске. Не говоря уже о Сочи и Ялте. На остальные же 140 млн. им глубоко наплевать.

А будете варежку разевать, так мы на вас кадыровские эскадроны смерти бросим. Ужо они вас быстро к ногтю прижмут. Чай церемониться не будут. Навальный, Немцов, Политковская... Забудете как вас самого зовут!

Что в такой ситуации делать? Непонятно... Эмбарго (любого масштаба, хоть, даже, и тотальное) кроме собственных убытков ничего не даст: Путин в ответ еще сильнее отбомбится на Воронеж - и все...

Так что "железный занавес" устроит обе стороны. Путин останется вдвоем со своим суверенитетом. Никто к нему больше лезть не будет со своими указаниями как можно, а как нельзя себя вести. А Запад будет оставлен в покое и безопасности...

Но, черт подери, как подумаю о всех моих друзьях и родных, что останутся по ту сторону занавеса... Какой кошмар вас всех ждет... Бррр... Нет! Должен быть другой выход! Но какой?

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