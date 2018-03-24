"Мультики": Жданов назвав "козир" Путіна в гонці озброєнь

З об'єктивніих причин Російська Федерація не може брати участь в гонці озброєнь.

"Росія фактично випадає з неї", - заявив в коментарі "Обозревателю" військовий експерт Олег Жданов, даючи оцінку намірам Кремля скоротити військові витрати.

На думку експерта, головна причина полягає в тому, що, "окрім мультиків, які показав Путін (демонстрація ролика про гіперзвукову ракету під час звернення до Федеральних зборів 1 березня. - Ред.), реально у РФ немає коштів для того .щоб в ній брати участь".

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У цьому контексті Жданов нагадав про тематичу заяву глави НАТО Йенса Столтенберга, який також не побачив у Росії можливостей для участі в гонці озброєнь. "Різниця в озброєннях Росії і НАТО просто астрономічна", - підкреслив експерт.

Як писав "Обозреватель", прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив: "Через 5 років ми збираємося витрачати менше 3% нашого ВВП на оборонні цілі і на виробництво зброї". Раніше Олег Жданов пояснив, що залишається єдиним оплотом Кремля.