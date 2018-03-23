Жданов розповів, який програш буде для Путіна фатальним

На сьогоднішній день Сирія залишається "єдиним оплотом" Кремля.

"Вони будуть захищати Асада до останнього", - заявив у коментарі "Обозревателю" військовий експерт Олег Жданов.

Відповідаючи на запитання, "чи варта гра свічок", він запевнив: "Для Російської Федерації гра варта свічок, тому що, якщо вони програють Сирію, вони взагалі вилетять з ринку вуглеводнів і газу". У цьому контексті експерт додав: "Якщо по сирійській території всі почнуть тягнути свої труби - Катар, Ізраїль, і через Туреччину піде Азербайджан і Казахстан, то Росії взагалі нічого не залишиться".

Жданов також зауважив, що де-факто "світова угода вже відбулася", - причому, без Росії - "США домовилися з Китаєм, і гонка озброєнь йде між ними".

Таким чином, програвши в Сирії, "особисто Путін зійти на світовий політичний Олімп не зможе", - переконаний експерт.

На його думку, в Сирії президент Росії "відчуває себе більш впевнено", ніж в Україні, перш за все, тому, що "там є чітка територія, яку він разом з Асадом контролює", тоді як участь російських військових у війні на Донбасі як і раніше заперечується Кремлем.

У цьому контексті Жданов нагадав про те, що в даний час в Краснодарському краї і в Криму "Росія почала масштабні навчання із залученням резервістів, туди ж стягують техніку". "Як я розумію, готується угруповання для посилення в Сирії, тому що зараз там назріває досить серйозне протистояння, яке може дійсно вилитися у війну".

Як писав "Обозреватель", 17 березня в Східній Гуті (Сирія) в результаті авіаударів літаків, що належать Росії і армії сирійського диктатора Башара Асада, загинули щонайменше 30 цивільних.