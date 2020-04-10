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10 квітня • оновлено в 18:09
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Жартують над людьми в масках і не вірять в коронавірус: як Білорусь переживає пандемію

7.1т
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Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де не введено карантин через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Білоруси не хочуть вірити в загрозу коронавірусу

Білоруси не хочуть вірити в загрозу коронавірусу

"Люди або не вірять, або не хочуть вірити в загрозу епідемії. Ось ми з вами зараз спілкуємося, а місто гуде. На футболі тисячі уболівальників. Ми єдина країна, яка поки ще не зупинила чемпіонати в Європі. Ми занадто впевнені в тому, що біда обійде нас стороною. І, боюся, ця самовпевненість ще відгукнеться", – заявила вчителька з Бреста Юлія.

Жартують над людьми в масках і не вірять в коронавірус: як Білорусь переживає пандемію

ФК "Брест"

За її словами, Брест – прикордонне місто, але рух через кордон не перекрито.

"Кажуть, що для далекобійників є певні маршрути і умови... Знайомий, працюючи на білоруського роботодавця, їде з вантажем з Грузії в Норвегію через Білорусь. Повинен покинути країну за 48 годин. Він 3 дні жив удома, ходив в магазин, але ж що в Грузії, що в Норвегії неспокійна обстановка з вірусом. А інший знайомий повернувся з Польщі – ні про яку самоізоляції на пункті пропуску мови не велося", – підкреслила жінка.

Вона додала, що в білоруських школах серед батьків провели опитування, хто з дітей має намір відвідувати уроки. У міській школі практично всі батьки висловилися за те, щоб діти перебували на карантині, а ось в сільській – що потрібно ходити в школу.

"У селах люди набагато менш поінформовані, у них багато роботи, і всі вважають, що до них вірус не дійде і боятися нічого. А канікули в школах все-таки продовжили – до 13 квітня", – зазначила Юлія.

За її словами, людей в масках ще тиждень тому практично не було, а над тими, хто в них ходив, найчастіше жартували.

"І тільки зараз масок і рукавичок на вулицях стало видно більше. Зараз персонал, який працює в лікарнях, говорить, що засобів захисту немає або не вистачає. Подіставали зі складів халати, які залежалися, а якщо є прогалини, просто скотчем заклеїли – і можна з вірусом воювати. До речі, щодо масок: в аптеках їх найчастіше немає. А якщо і з'являються, то, по-перше, за таку ціну і купувати не хочеться, а, по-друге, їх дуже швидко розкуповують – буквально за годину ", – сказала білоруска.

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко жорстко виступив проти введення карантину в країні, аргументувавши це тим, що можуть з'явитися величезні економічні проблеми.

7 квітня в Білорусь прибула делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я з трьох експертів для оцінки ситуації з коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Місце
Білорусь
Теги
карантин вірус
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Livesey David
Livesey David
Что за бред, в Швеции нет никакого карантина.
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Zabello Oleg
Zabello Oleg
Livesey David, За последние сутки более 1000 с короной в этой самой Швецией .Ню ню.Что то викинги учень самоуверены. Испанцы тоже говорили , что это может быть в Италии , но не у них.
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Гоша Злой
Гоша Злой
смелая нация... или глупая
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