Жапарова повторно призначено прем'єром Киргизстану
У Киргизстані повторно призначили Садира Жапарова прем'єр-міністром країни.
Про це йдеться в указі, який у середу, 14 жовтня, підписав президент Сооронбай Жеенбеков.
"Так, відповідно до частини 5 статті 84 Конституції Киргизької Республіки вирішено призначити Жапарова Садира Нургожоєвича прем'єр-міністром Киргизької Республіки", – йдеться в документі.
Крім того, коаліція парламентської більшості одноголосно затвердила Жапарова на пост прем'єр-міністра країни. Всього на засіданні були присутні 83 депутати, вісім парламентаріїв дали свої довіреності колегам, передає "Кабарлар".
Пізніше Жапаров заявив, що президент країни Сооронбай Жеенбеков може подати у відставку до кінця сьогоднішнього дня.
"Відставка президента – це не моя вимога, це вимога всього народу. Це питання має вирішитися сьогодні", – пояснив чиновник.
Нагадаємо, що 10 жовтня парламент Киргизстану офіційно вибрав Садира Жапарова новим прем'єр-міністром країни. Однак юристи піддали сумніву законність рішення частини нардепів – було порушено цілу низку процедур регламенту парламенту. Президент повернув постанову парламенту про призначення Жапарова главою уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акції протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.
Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".
6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.
Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.
6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер парламенту республіки Дастан Джумабеков.
Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також знаходиться адміністрація президента, і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.
Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 10 жовтня затримали співробітники правоохоронних органів. Повідомляється, що це сталося в рамках справи про організацію масових заворушень у Бішкеку.