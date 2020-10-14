Жапарова повторно призначено прем'єром Киргизстану

У Киргизстані повторно призначили Садира Жапарова прем'єр-міністром країни.

Про це йдеться в указі, який у середу, 14 жовтня, підписав президент Сооронбай Жеенбеков.

"Так, відповідно до частини 5 статті 84 Конституції Киргизької Республіки вирішено призначити Жапарова Садира Нургожоєвича прем'єр-міністром Киргизької Республіки", – йдеться в документі.

Крім того, коаліція парламентської більшості одноголосно затвердила Жапарова на пост прем'єр-міністра країни. Всього на засіданні були присутні 83 депутати, вісім парламентаріїв дали свої довіреності колегам, передає "Кабарлар".

Пізніше Жапаров заявив, що президент країни Сооронбай Жеенбеков може подати у відставку до кінця сьогоднішнього дня.

"Відставка президента – це не моя вимога, це вимога всього народу. Це питання має вирішитися сьогодні", – пояснив чиновник.

Нагадаємо, що 10 жовтня парламент Киргизстану офіційно вибрав Садира Жапарова новим прем'єр-міністром країни. Однак юристи піддали сумніву законність рішення частини нардепів – було порушено цілу низку процедур регламенту парламенту. Президент повернув постанову парламенту про призначення Жапарова главою уряду.

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