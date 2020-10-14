Жапарова повторно призначено прем'єром Киргизстану

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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  • Уперше Жапарова призначили главою уряду 10 жовтня

  • Чиновник заявив, що президент країни Жеенбеков може подати у відставку до кінця дня

Жапарова повторно призначено прем'єром Киргизстану

У Киргизстані повторно призначили Садира Жапарова прем'єр-міністром країни.

Про це йдеться в указі, який у середу, 14 жовтня, підписав президент Сооронбай Жеенбеков.

"Так, відповідно до частини 5 статті 84 Конституції Киргизької Республіки вирішено призначити Жапарова Садира Нургожоєвича прем'єр-міністром Киргизької Республіки", – йдеться в документі.

Крім того, коаліція парламентської більшості одноголосно затвердила Жапарова на пост прем'єр-міністра країни. Всього на засіданні були присутні 83 депутати, вісім парламентаріїв дали свої довіреності колегам, передає "Кабарлар".

Пізніше Жапаров заявив, що президент країни Сооронбай Жеенбеков може подати у відставку до кінця сьогоднішнього дня.

"Відставка президента – це не моя вимога, це вимога всього народу. Це питання має вирішитися сьогодні", – пояснив чиновник.

Нагадаємо, що 10 жовтня парламент Киргизстану офіційно вибрав Садира Жапарова новим прем'єр-міністром країни. Однак юристи піддали сумніву законність рішення частини нардепів – було порушено цілу низку процедур регламенту парламенту. Президент повернув постанову парламенту про призначення Жапарова главою уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акції протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.

  • Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".

  • 6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.

  • Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.

  • 6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер парламенту республіки Дастан Джумабеков.

  • Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також знаходиться адміністрація президента, і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.

  • Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 10 жовтня затримали співробітники правоохоронних органів. Повідомляється, що це сталося в рамках справи про організацію масових заворушень у Бішкеку.

Киргизстан"Майдан" в Киргизстані