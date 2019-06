"Жалюгідний лузер vs фашист": Трамп посварився з мером Лондона

Президент США Дональд Трамп обізвав мера Лондона "жалюгідним лузером".

Він це зробив, не встигнувши прилетіти до столиці Великобританії з державним візитом, через Twitter.

Англійський градоначальник Садик Хан порівняв Трампа з фашистами минулого століття.

"Садок Хан, за всіма статтями жахливо поганий мер, нерозумно вередує по відношенню до прилетів з візитом президента Сполучених Штатів, країни, яка є найголовнішою союзницею Сполученого Королівства. Жалюгідний лузер, краще б зайнявся злочинністю в Лондоні", - написав Трамп в своєму акаунті.

Цей твіт Трамп опублікував приблизно в той самий час, коли його літак приземлився в лондонському аеропорту Станстед - тобто, це було перше, що заявив президент США, опинившись на британській землі. Він прибув до Британії з триденним державним візитом.

. @SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London , has been foolishly "nasty" to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom . He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me ......