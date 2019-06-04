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"Жалюгідний лузер vs фашист": Трамп посварився з мером Лондона

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Президент США Дональд Трамп обізвав мера Лондона "жалюгідним лузером".

Він це зробив, не встигнувши прилетіти до столиці Великобританії з державним візитом, через Twitter.

Англійський градоначальник Садик Хан порівняв Трампа з фашистами минулого століття.

"Садок Хан, за всіма статтями жахливо поганий мер, нерозумно вередує по відношенню до прилетів з візитом президента Сполучених Штатів, країни, яка є найголовнішою союзницею Сполученого Королівства. Жалюгідний лузер, краще б зайнявся злочинністю в Лондоні", - написав Трамп в своєму акаунті.

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Цей твіт Трамп опублікував приблизно в той самий час, коли його літак приземлився в лондонському аеропорту Станстед - тобто, це було перше, що заявив президент США, опинившись на британській землі. Він прибув до Британії з триденним державним візитом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото Трампа з королевою і сім'єю. На них не була присутня Меган Маркл, яку президент США охарактеризував, як "злісну".

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Великобританія
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