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Жахлива зброя: Китай показав ''мати всіх бомб''. Опубліковано відео

1.2тЧитати матеріал російською

Китайська державна корпорація NORINCO вперше показала показала новий тип надпотужної авіаційної бомби.

Як повідомляє Global Times, цю зброю вже назвали китайською версією "Матері всіх бомб" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За даними видання, вона поступається за ефективністю поразки тільки ядерній зброї. Її нещодавно скинули з бомбардувальника H-6K. Військові зазначили в звіті, що це найпотужніший неядерний боєприпас в країні.

Жахлива зброя: Китай показав ''мати всіх бомб''. Опубліковано відео

NORINCO

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"Потужний вибух може повністю знищити укріплені наземні цілі", — йдеться в повідомленні.

Уточнюється також, що бомбу можна використовувати для розчищення лісової зони з подальшим десантуванням військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США першими створили аналогічний боєприпас Massive Ordnance Air Blast (MOAB), який прозвали "матір'ю всіх бомб". У 2017 році MOAB скинули на печери терористів в Афганістані.

На початку 2018 року військово-повітряні сили США представили модернізовану версію своєї найпотужнішої неядерної авіабомби.

Місце
Китай
Тег
воєнна техніка
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