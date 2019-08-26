"Жах ядерного вибуху": РФ і США збираються поховати договір СНО-3

Після припинення дії Договору між РФ і США про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), під загрозою зникнення опинився ще один важливий Договір, підписаний між країнами, – про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

У чому причина і чому це небезпечно – дізнавався OBOZREVATEL.

Головне:

США звинуватили Росію в розробленні й випробуваннях гіперзвукових крилатих ракет.

У зв'язку з цим, у Вашингтоні знову засумнівалися в потребі продовжувати Договір СНО-3.

Кремль поклав усю відповідальність за небажання пролонгувати Договір на США.

Припинення "ядерного" договору загрожує ескалацією військових конфліктів у світі.

Росія випробовує гіперзвукові ракети

До такого висновку американців підштовхнуло випробування ракети на полігоні під Сєвєродвінськом Архангельської області РФ 8 серпня, яке обернулося катастрофою. Так, агентство Reuters, посилаючись на високопоставлене джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа, пише, що вибух на полігоні під Архангельськом може бути пов'язаний зі спробою запуску Росією гіперзвукових крилатих ракет.

Вибух на полігоні під Сєвєродвінськом

У повідомленні зазначено, що Вашингтон не готовий відповісти, чи був ядерний вибух, але експерти одностайні в тому, що в ньому присутні радіоактивні елементи.

Крім цього, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон взагалі звинуватив Росію у створенні гіперзвукової зброї, яку вона розробляє на основі вкрадених американських технологій. За його словами, саме вибух під Сєвєродвінськом підтвердив ці припущення.

Зокрема, Болтон впевнений, що Росія намагається домогтися технологічного прогресу в своїх можливостях зі створення засобів доставлення ядерної зброї.

"Щось пішло не так, але це демонструє, що, хоча економіка Росії приблизно рівна економіці Нідерландів, вона все ще витрачає достатньо на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові види засобів доставлення, гіперзвукові планувальні носії, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій", – заявив радник Трампа.

Джон Болтон

Він додав: ймовірність того, що інші країни також отримають ці технології, є викликом для США і їхніх союзників.

Новини США розлютили Росію запуском ракети з ядерним зарядом

З огляду на таку можливість, у Вашингтоні ставлять під сумнів те, чи варто продовжувати так звану "ядерну" угоду New START (СНО-3), термін дії якої закінчується на початку 2021 року.

Перспектива продовження СНО-3

Розмови про майбутнє "ядерного" договору з'явилися одразу після початку шестимісячного періоду виходу США з Договору про РСМД із 1 лютого 2019 року. І вже тоді офіційні американські представники говорили про безперспективність СНО-3.

У кінці липня, виступаючи на конференції у Вашингтоні, Болтон заявив, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь недосконалий, і його продовження, є безглуздим.

"Він закінчується в лютому 2021 року і, хоча ніяких рішень не було ухвалено, навряд чи буде продовжений. Навіщо продовжувати збиткову систему, щоб просто сказати, що у вас є договір?", – сказав Болтон.

Що ж до позиції Кремля, то ще раніше російський президент Володимир Путін заявляв, що РФ може не продовжувати Договір, оскільки її оборонні системи повною мірою зможуть гарантувати безпеку країни.

"Зараз у нас на порядку денному продовження Договору СНО-3. Можна не продовжувати. Наші системи такі, що гарантовано забезпечать безпеку Росії на досить тривалу історичну перспективу", – сказав глава РФ, додавши, що "якщо нікому не хочеться продовжувати Договір СНВ- 3, тоді не будемо".

Втім, уже через півтора місяці, на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном 19 серпня, Путін заявив про нібито не бажання саме США вести переговори щодо продовження "ядерного" договору.

"Зараз на порядку денному стоїть питання продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння – СНО-3. Ми поки теж не бачимо ніяких ініціатив із боку наших американських партнерів. Хоча наші пропозиції лежать на столі", – заявив він.

Володимир Путін і Еммануель Макрон "РИА Новости"

Питання про існування документа постало ще гостріше після того, як Росія і Америка офіційно вийшли з Договору про РСМД 2 серпня.

На думку військових експертів, ситуація склалася так, що "ядерний" договір, найімовірніше, продовжений не буде.

"Я вважаю, що все до цього йде, що після розірвання Договору по РСМД, СНО-3 пролонгований не буде. Ми повертаємося в часи Холодної війни, коли не було ні "ракетного", ні "ядерного" договору", – сказав у коментарі OBOZREVATEL військовий експерт і головний редактор журналу Defense Express Антон Міхненко.

З таким твердженням згоден і військовий експерт Сергій Грабський, однак, на його думку, Договір СНО-3 не є настільки непотрібним, як вважає радник Трампа з нацбезпеки. Він пояснює, що якщо технологічно Росія і програє США в розробках нової зброї, все ж існує загроза неконтрольованого використання ядерних технологій з її боку, що й повинно контролюватися за допомогою "ядерного" договору.

"Ми стоїмо на порозі припинення дії цього договору без його подальшого продовження. Це створює дуже небезпечну ситуацію, адже без контролю неможливо передбачити якийсь розвиток подій", – говорить Грабський.

"Ми вже бачимо, як після припинення Договору РСМД, за даними американської розвідки, Росія розробляє нові ракети, які виходять за рамки дії цього Договору. Тому абсолютно припустимо, що ми стоїмо на порозі нового етапу ескалації і збільшення напруженості між США і РФ", – зазначив він у коментарі OBOZREVATEL.

На думку Міхненка, найгірше те, що ця напруженість може вилитися "в загострення і збройне протистояння у певних регіонах світу, і в Україні зокрема".

"Зараз йде підняття ставок між країнами, які мають ракетне озброєння, для того, щоб сісти за стіл переговорів і розділити сфери впливу в світі. Принаймні, на це націлений Кремль, але США на це не піде", – вважає військовий експерт.

Його колега Олег Жданов має більш кардинальне припущення про те, що ж зможе посадити світових гравців за стіл переговорів.

"Я вважаю: найімовірніше, країни повернуться до переговорного процесу тільки в тому випадку, якщо вибухне регіональна війна. А ми фактично перебуваємо на порозі цієї війни, тільки ось де вона почнеться – в Індостані або на Близькому сході – ще питання", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Поки ми не відчуємо на собі жаху від ядерного вибуху, доти не знайдеться таких компромісів і спільних позицій, щоб сісти за стіл переговорів", – вважає військовий експерт.

Що таке Договір СНО-3

Договір між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь був підписаний президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі і набув чинності 5 лютого 2011 року.

Барак Обама і Дмитро Медведєв під час підписання Договору СНО-3 ТАСС

Документом передбачено скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників – до 700 одиниць.

Договір розрахований на 10 років із можливим продовженням за взаємною домовленістю сторін на 5 років. Термін дії СНО-3 закінчується у 2021 році.

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