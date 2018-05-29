"Згоріли живцем": з'явилися деталі загибелі російських військових в Сирії

У Сирії в результаті атаки терористів "ІДІЛ" російські військові 200-ї артилерійської бригади згоріли заживо.

Як сказано в матеріалі "Радіо Свобода", таку інформацію оприлюднила в соцмережах Оксана Макєєва, мешканка Горного, де дислокована 200-та бригада.

У той же час на прохання видання прокоментувати джерело цієї інформації жінка не відповіла.

За інформацією місцевих видань, тіла деяких загиблих були доставлені в Росію в закритих трунах, які родичам відкрити не дали навіть на похоронах.

При цьому точної інформації про кількість жертв поки немає.

У той час як Міноборони РФ повідомляє про чотирьох загиблих і трьох поранених в результаті атаки, то ЗМІ пишуть про мінімум шістьох загиблих.

Інформаційне агентство France Presse з посиланням на базовану в Лондоні правозахисну організацію "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини" повідомило про дев'ятьох загиблих в бою росіян і 26 загиблих військовослужбовців сирійської урядової армії. Джерела "ІДІЛ" повідомляють про 23 убитих росіян і сирійців, а також про 50 полонених.

За інформацією росЗМІ, в нападі могли брати участь представники сирійської опозиції.

За даними "Коммерсанта", її загони за два дні до бою були перекинуті в район Дейр-ез-Зора з військової бази міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ в Ет-Танфі. Не виключено, що це були представники тих самих "сирійських демократичних сил" (також відомих як "Сирійська вільна армія"), на яких в лютому спробували напасти найманці ПВК "Вагнер".

"Військовий кореспондент Роман Сапоньков передбачає, що те, що трапилося може бути результатом контрнаступу бійців "ІДІЛ" після швидкого просування сирійської армії в цьому районі за підтримки російських артилеристів", - сказано в статті.

Телеграм-канал Directorate 4 пише про контекст бою так: "В останні кілька днів в пустельній місцевості провінцій Хомс і Дейр-ез-Зор активізувалися як бойовики Ісламської держави, що здійснюють набіги на інфраструктуру сирійських сил, так і сирійська армія зі своїми союзниками, які намагаються зачистити залишки джихадистів на західному березі Євфрату".

За даними каналу, що посилається на близькі до "ІДІЛ" ЗМІ, нападів було два: один на колону техніки, в якому і загинули російські військові; другий - на казарми сирійських військових, в результаті якого десятки з них були вбиті і взяті в полон.

Як повідомлявOBOZREVATEL , в неділю, 27 травня, в результаті атаки терористів "ІДІЛ" четверо російських військових загинули, ще троє військовослужбовців були поранені.