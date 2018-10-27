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Згоріли живцем: в Росії сталася масштабна аварія. Відео

11тЧитати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі 27 жовтня сталася серйозна ДТП, в результаті якої згоріли заживо сім осіб.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, аварія трапилася близько 18:00 на Західному швидкісному діаметрі (також опубліковано відео, щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, на дорозі зіткнулися автомобіль Hyundai з вантажівкою. За попередніми даними, водій вантажівки з невстановлених причин з'їхав з траси.

Згоріли живцем: в Росії сталася масштабна аварія. Відео
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На місці події працювали пожежники і швидка, так як після ДТП виникла пожежа. Спочатку було відомо про шість загиблих. Одного постраждалого госпіталізували, але він помер.

Згоріли живцем: в Росії сталася масштабна аварія. Відео

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Тверській області маршрутка зіткнулася лоб в лоб з пасажирським автобусом, в результаті чого загинули 13 осіб. Момент ДТП також зняли на відео.

Місце
РосіяСанкт-Петербург
Об'єкт
ДТП
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