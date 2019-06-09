Згодував генерала піраньям: Кім Чен Ин випробував новий вид страти

У мережі з'явилася інформація, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нібито кинув генерала, який провинився, в акваріум з голодними піраньями.

За даними Daily Star, гігантський акваріум він завіз в свою резиденцію Ренсонг, де і нібито випробував новий вид страти.

Уточнюється, що неназваного генерала запідозрили в підготовці перевороту. Після цього його відвезли в резиденцію, порізали руки і ноги, та кинули в воду з піраньями. Від чого саме він помер – невідомо. Причиною могли бути як риби, так і утоплення в результаті ран.

Кім Чен Ин і піраньї

Ідею Кім Чен Ин нібито отримав з фільму Джеймса Бонда 1977 року "Шпигун, який мене любив", в якому лиходій кинув супротивників в акваріум з акулами. Резервуар для риб був доставлений з Бразилії. У ньому було кілька сотень піраній.

Кім Чен Ин і піраньї Daily Star / GETTY

Вважається, що дослідники придумали кілька методів страти, щоб залякувати потенційних змовників. Багато вороги держави були страчені публічно. Серед таких навіть були чрени сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2014 році стало відомо, що Кім Чен Ин публічно розстріляв 50 членів уряду за перегляд мильних опер. Після цього з'явилася інформація, що за його наказом було страчено всю сім'ю другої людини в державі - Чан Сон Тхека, який доводився йому дядьком.

А в 2015 році з'явилася інформація, що він стратив 15 чиновників. І на цьому страти в КНДР не завершилися.

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