Землю рекордно підігріло: у липні температура зашкалила

Липень 2019 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень за погодою.

Про це повідомила організація Copernicus, яка вивчає зміни клімату, передає Deutsche Welle. Таким чином, був побитий температурний рекорд, встановлений у липні 2016 року.

Так, температура в 2019 році на 0,56 градуса вища, ніж середня температура між 1981 і 2010 роком, а також на 1,2 градуса вища, ніж в індустріальні часи.

Липень 2019 став найспекотнішим на Землі Ілюстрація

За даними організації, червень 2019 року також було найспекотнішим в історії спостережень за погодою.

У своїх дослідженнях Copernicus, яку фінансує ЄС, спирається на супутникові дані.

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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