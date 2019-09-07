Землю накриють чотири смертельних урагани: де чекати

Слідом за руйнівним ураганом "Доріан", який накрив Багамські острови і узбережжя США, а Землю чекає ще ряд стихійних лих.

Про це попередило NASA. Урагани отримали назви "Джульєтта", "Фернан", "Габріель" і "Факсай" і сформувалися в Західній півкулі, пише Daily Mail.

Під час спостережень "Доріан" в Атлантиці і ураган "Джульєтта" в східній частині Тихого океану були визначені як шторми другої категорії зі швидкістю вітру близько 161 км/ч. Фактично вони вже вичерпали себе.

Землю накриють 4 урагани NASA

Шторм "Фернан", який накрив північний схід Мексики, перш ніж розсіятися, досяг швидкості вітру 72 км/год.

Ураган "Габріель", який рухається через Атлантику до узбережжя Африки, досяг швидкості 80 км/ч. Але поки для суші він небезпеки не несе.

"Факсай" же, найімовірніше, рушить із заходу на північ-захід Тихого океану і принесе з собою сильні дощі. Передбачається, що він накриє японські острови в районі Токіо зі швидкістю 148 км/год. Відбутися це має 8 вересня 2019 року.

Землю накриють 4 урагани NASA

Землю накриють 4 урагани NASA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США показали катастрофічні наслідки урагану "Доріан".

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