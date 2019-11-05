Землю чекає новий льодовиковий період: вчені дали страхітливий прогноз

На противагу пануючій думці про ймовірність глобального потепління дослідники льодовиків Антарктики впевнені, що загрози для Землі слід чекати з іншого боку.

Як пише Nature Geoscience, вчені з Університету Чикаго заявили, що на Землі скоро похолодає через збільшення обсягів морського льоду в Антарктиці.

Земля пережила вже кілька льодовикових періодів і, за словами науковців, зараз на планеті перерва між ними, яка, втім, добігає кінця.

Землю чекає новий льодовиковий період pexels.com

Поки що їм не вдалося встановити, що саме стало першопричиною чергового похолодання. Однак геофізики припустили, що "ланцюжок" катастрофічних змін запустило падіння великого астероїда приблизно 12 тисяч років. Кратер, який залишився після нього, знайшли в Ґренландії. За версією вчених, астероїд міг дещо змінити обертання Землі по своїй орбіті і, відповідно, спричинити похолодання.

Дослідники зауважили, що сама по собі ця подія не може призвести до льодовикового періоду, але лід, який накопичується, працює, як кришка, яка не дає вуглекислому газу проникати з океану в атмосферу. А оскільки оксид карбону – парниковий газ, то за його відсутності планета охолоджується ще більше.

Очевидним це стало завдяки комп'ютерній симуляції, яка показала, що льоди Антарктики відіграють ключову роль у кліматичних змінах на Землі.

Як писав OBOZREVATEL, вчені стверджують, що наступний льодовиковий період почнеться на Землі зовсім скоро і триватиме 70 років.

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