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7 березня • оновлено в 03:26
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Земля почала плавитися: з'явилася страхітлива картина зміни клімату

1.5т
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У мережі з'явилася графіка, яка колірним кодуванням показує прогресію зміни глобальних температур поверхні з 1884 року.

Кадри з'явилися на сайті climate.nasa.gov. Так звана кліматична машина часу показала результати глобальної зміни клімату.

Так, на карті темно-синім кольором відзначені області, температура в яких була нижче середнього. Темно-червоний колір вказує на області тепліше середнього.

Кліматічна карта за 1990 рік

Кліматічна карта за 1990 рік

Примітно, що з 1884 року на карті переважав саме синій колір. Зараз же, карта практично повністю вкрита темно-червоним. Це свідчить про глобальне потепління в світі.

Кліматічна карта за 2010 рік

Кліматічна карта за 2010 рік

Кліматічна карта за 2020 рік

Кліматічна карта за 2020 рік

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.

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Автор
Гліб Іванов
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