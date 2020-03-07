Земля почала плавитися: з'явилася страхітлива картина зміни клімату

У мережі з'явилася графіка, яка колірним кодуванням показує прогресію зміни глобальних температур поверхні з 1884 року.

Кадри з'явилися на сайті climate.nasa.gov. Так звана кліматична машина часу показала результати глобальної зміни клімату.

Так, на карті темно-синім кольором відзначені області, температура в яких була нижче середнього. Темно-червоний колір вказує на області тепліше середнього.

Кліматічна карта за 1990 рік

Примітно, що з 1884 року на карті переважав саме синій колір. Зараз же, карта практично повністю вкрита темно-червоним. Це свідчить про глобальне потепління в світі.

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