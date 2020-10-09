Земля пережила найтепліший в історії вересень: названо "гарячі точки" планети
Вересень 2020 року виявився найгарячішим за всю історію спостережень.
Про це у своєму Twitter повідомив метеоролог Скот Дункан з посиланням на дані Служби з вивчення кліматичних змін імені Коперника. Він наочно показав, в який регіонах минулого місяці температура повітря була вища, ніж зазвичай (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Наша планета щойно пережила найтепліший вересень за всю історію спостережень. Клімат змінювався і продовжує змінюватися", – зазначив Дункан.
На приведеній інфографіці червоним кольором позначено території із середньою температурою у вересні тепліше, ніж зазвичай, а синім – холодніше звичайного.
"Гарячими точками" вересня виявилися Сибір, Близький Схід, захід США, частини Південної Америки та Австралії.
Середня температура на планеті збільшилася у вересні 2020 року на 0,63 градуса за Цельсієм.
Як повідомляв OBOZREVATEL, британські біологи з Ексетерського університету помітили, що через глобальне потепління ночі в багатьох частинах світу стали "непропорційно" теплішими, ніж дні.