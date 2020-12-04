Землі загрожує кліматична катастрофа – ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ опинився на межі кліматичної катастрофи через підвищення середньої температури на Землі.

Як повідомляє Phys.org, за даними Всесвітньої метеорологічної організації, 2020 рік став одним із найспекотніших за всю історію спостережень.

Середня температура цього року стала на 1,2 градуса Цельсія вищою за доіндустріальний рівень. Очікується, що до 2024 року вона може перевищити 1,5 градуса Цельсія.

Середні температури за останні 5 і 10 років також б'ють рекорди, що свідчить про пришвидшення глобального потепління. Згідно з прогнозами, Земля може нагрітися на один додатковий градус Цельсія всього за 30 наступних років.

Учені вважають, що 2020 року через зміни клімату відбулося відразу кілька масштабних стихійних лих:

лісові пожежі охопили величезні території Австралії, Сибіру, західного узбережжя США й Південної Америки;

повені в деяких частинах Африки й Південно-Східної Азії привели до масового переміщення населення й підірвали продовольчу безпеку мільйонів людей;

через спеку на півночі Сибіру стовпчики термометрів у Верхоянську досягли 38 градусів Цельсія 20 червня, що є умовно найвищою з відомих температур де-небудь на північ від полярного кола;

в Атлантичному океані утворилося 30 потужних штормів, зокрема 13 ураганів, що стало рекордом.

Щоб запобігти катастрофічній зміні клімату, видобуток нафти, газу й вугілля має скорочуватися на 6% щороку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідник Університету Аляски, кліматолог Браян Бреттшнайдер зазначив, що глобальне потепління може призвести до збільшення літа й скорочення зими.

Кліматичні кордони природних зон зміщуються на північ, і в майбутньому в Києві буде степовий клімат, характерний нині для південної частини України.

Унаслідок глобального потепління до кінця століття всьому живому на Землі може загрожувати страшна спека, а цілі країни перетворяться на випалену пустелю.