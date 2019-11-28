Як у Сирії і на Донбасі: вчені спрогнозували війни ще в 5 точках світу

У майбутньому відразу в декількох регіонах на планеті можуть початися війни через нестачу води.

Про це попередив журнал The Economist, посилаючись на дослідження, проведене Об'єднаним дослідницьким центром і аналітичним центром при Європейській комісії.

"Запаси води вже перебувають під зростаючим тиском, так як зміна клімату, грубо кажучи, робить посушливі місця більш сухими", – зазначив автор.

Вчені спрогнозували війни ще в 5 точках світу

Вчені перерахували п'ять точок на карті: Колорадо, Ганг-Брахмапутра, Інд, Ніл і Тигр-Євфрат. У всіх цих випадках країни пониззя бояться або обурюються впливом на свої води дій країн верхів'я.

Примітно, що вплив потужних водних вузлів помітили також і в існуючих військових конфліктах. Відзначається, що останнім часом стрімко збільшилася кількість нападів на цивільні системи водопостачання.

"Дійсно, в більшості випадків там, де в цьому році велися війни, такі системи були під прицілом – наприклад, у Сирії, Україні та Ємені", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматологи дали прогноз щодо можливої Третьої світової війни, в центрі якої нібито опиняться США і Росія.

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