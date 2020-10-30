Землетрус у Туреччині: влада заявила про загиблих і 120 постраждалих

Мирослав Семенюк Світ 16:27, 30.10.2020 Оновлено: 16:57, 30.10.2020

Жертвами руйнівного землетрусу в провінції Ізмір у Туреччині стали щонайменше чотири людини.

Як повідомило Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих (AFAD) країни, чотири людини загинули і ще 120 постраждали.

На даний момент рятувальники витягли з-під завалів 70 осіб.

З'явилося відео, як одного з постраждалих витягли з-під завалів неушкодженим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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