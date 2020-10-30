Землетрус у Туреччині: влада заявила про загиблих і 120 постраждалих
Жертвами руйнівного землетрусу в провінції Ізмір у Туреччині стали щонайменше чотири людини.
Як повідомило Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих (AFAD) країни, чотири людини загинули і ще 120 постраждали.
На даний момент рятувальники витягли з-під завалів 70 осіб.
З'явилося відео, як одного з постраждалих витягли з-під завалів неушкодженим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у турецькій провінції Ізмір та на грецькому острові Самос стався руйнівний землетрус магнітудою від 6,6 до 6,9.
Землетрус викликав хвилю цунамі, яка зносила все на своєму шляху.
Початок потужного землетрусу потрапив у об'єктиви камер відеоспостереження.