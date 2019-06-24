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Зеленського не запросили на саміт G20 до Японії

14.7тЧитати матеріал російською

Міністерство закордонних справ Японії спростувало інформацію про можливий візит президента України Володимира Зеленського в Осаку, де на цьому тижні відбудеться саміт G20.

"Президента України немає у списку запрошених на саміт. Ні МЗС, ні відповідальні за підготовку саміту не мають інформації про приїзд президента [України] до Японії", — цитує уточнення японського відомства ТАСС.

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Зеленського не запросили на саміт G20 до Японії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Зеленський планує відвідати саміт G20 у Японії. Він припустив також, що там відбудеться зустріч українського лідера із президентом Росії Володимиром Путіним.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії та України триватимуть у "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна і Франція), однак почати їх із "чистого аркуша" не вийде.

Нещодавно сам Зеленський сказав, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом обговорять підготовку зустрічі лідерів цих країн.

Нагадаємо, що у ході саміту у Японії зустріч із Путіним також планує лідер США Дональд Трамп.

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Тема
Зустріч Путіна і Трампа
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд Трамп
Місце
ЯпоніяОсака
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ivanov koly
ivanov koly
какая из стран, входящая в G20 , имеет у себя 35 миллионов нищих? Конечно же РОССИЯ! зато есть ядерные ракеты-их и будете кушать
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Александров Сергей
Александров Сергей
В качестве кого туда могут пригласить Хох-ляцкого Шута, в качестве официанта, мойщика унитазов или полотера? Там собираются ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ!!! А он что, "глава"?Или может у него есть "государство"?
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
неужели этот говнюк на чтото еще расчитывает..... это не сауна. 73%, вы как? вам было поржать во время выборов... видать люди на G20 собираются совсем по другому поводу и єтот отпечаток "нового лица" на старой кучке говна совсем не ко двору. ржите снова. шоу продолжается...
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