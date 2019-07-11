Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Зеленський зателефонував Путіну: стало відомо, про що говорили

92.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вперше зателефонував главі Росії Володимиру Путіну.

Так, прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков стверджує, що бесіда відбулася за ініціативою української сторони, передає ТАСС.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи щодо повернення утримуваних із обох сторін осіб. Досягнуто домовленості про продовження цієї роботи на рівні експертів", – сказав він.

Новини
Путін може вдарити "Іскандерами" по Херсону і Миколаєву: Бабін попередив про небезпеку

Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну

Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну

Також, за словами Пєскова, обговорювалася можливість продовження контактів у нормандському форматі.

Водночас в Офісі президента Зеленського підтвердили розмову.

"Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також ішлося про повернення інших українських громадян, які містяться на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у нормандському форматі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На зустрічі мають бути присутні представники не тільки РФ і України, а й США, Великобританії, Німеччини, Франції.

  • Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

  • У Кремлі вже повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську.

  • Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ готовий забезпечити міжнародну зустріч на високому рівні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
45
Коментарі
397
62
Смішно
95
Цікаво
105
Сумно
57
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Serov Oleg
Serov Oleg
ь
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
в бытность свина президентом кто-то каждую ночь звонил в Кремль,кричал "остаточне прощевай" и бросал трубку....
Показати коментар повністю
Відповісти
7
5
ttt ta
ttt ta
Наконец. Сколько недель прошло, прежде чем до Зе дошло, что Путину можно просто позвонить? И не страшно ведь, и не нужно просить Трампа с Меркель подержать тебя за руку.
Показати коментар повністю
Відповісти
7
4
Sam Grysha
Sam Grysha
ttt ta, каков результат ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel