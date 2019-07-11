Зеленський зателефонував Путіну: стало відомо, про що говорили

Президент України Володимир Зеленський вперше зателефонував главі Росії Володимиру Путіну.
Так, прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков стверджує, що бесіда відбулася за ініціативою української сторони, передає ТАСС.
"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи щодо повернення утримуваних із обох сторін осіб. Досягнуто домовленості про продовження цієї роботи на рівні експертів", – сказав він.
Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну
Також, за словами Пєскова, обговорювалася можливість продовження контактів у нормандському форматі.
Водночас в Офісі президента Зеленського підтвердили розмову.
"Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також ішлося про повернення інших українських громадян, які містяться на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у нормандському форматі", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На зустрічі мають бути присутні представники не тільки РФ і України, а й США, Великобританії, Німеччини, Франції.
Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.
У Кремлі вже повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську.
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ готовий забезпечити міжнародну зустріч на високому рівні.
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