Зеленський зателефонував Путіну: стало відомо, про що говорили

Президент України Володимир Зеленський вперше зателефонував главі Росії Володимиру Путіну.

Так, прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков стверджує, що бесіда відбулася за ініціативою української сторони, передає ТАСС.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи щодо повернення утримуваних із обох сторін осіб. Досягнуто домовленості про продовження цієї роботи на рівні експертів", – сказав він.

Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну

Також, за словами Пєскова, обговорювалася можливість продовження контактів у нормандському форматі.

Водночас в Офісі президента Зеленського підтвердили розмову.

"Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також ішлося про повернення інших українських громадян, які містяться на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у нормандському форматі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На зустрічі мають бути присутні представники не тільки РФ і України, а й США, Великобританії, Німеччини, Франції.

Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

У Кремлі вже повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ готовий забезпечити міжнародну зустріч на високому рівні.

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