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22 січня • оновлено в 18:02
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Зеленський у Давосі назвав головну загрозу для світу: онлайн-трансляція

2.1т
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на економічному форумі в Давосі назвав питання безпеки головною загрозою для світу.

Він розпочав свою промову о 17:20 за київським часом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На форумі обговорюють надзвичайно важливу темузгуртований світ. Україні точно є що сказати з цього питання сьогодні. Головна загроза для цього світубезпека. Як людини, так і всіх народів. Те, що вчора було фантастикою, сьогодні стало реальністю. Не все в цю епоху позитивне. Торговельні війни, перерозподіл територій, стрімке зростання військових бюджетів, сепаратизм, вихід країн із міжнародних угод. Це підриває віру людства і підштовхує до думки: а чи не летить цей світ у прірву?" – заявив він.

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Зеленський у Давосі назвав головну загрозу для світу: онлайн-трансляція

"Я точно знаю, що кажу. 6-й рік в моїй країні йде війна. 6-й рік, як Росія незаконно анексувала нашу територію. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та організації, які його захищають", – додав Зеленський.

"Світ не може бути згуртованим тільки у Facebook!" – наголосив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський з делегацією прибув у Давос, де зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Економічний форум в Давосі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Швейцарія
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
А шо с Трампом таки встретился?
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Давно говорил :- СВИДОМИЗМ -- ЭТО ИДИОТИЗМ... Зеля это доказал....
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Гоша Злой
Гоша Злой
харя зачетная на фото) можно уже не говорить про суть промови) и про количество слушателей тоже)
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