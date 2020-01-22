Зеленський у Давосі назвав головну загрозу для світу: онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на економічному форумі в Давосі назвав питання безпеки головною загрозою для світу.

Він розпочав свою промову о 17:20 за київським часом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На форумі обговорюють надзвичайно важливу тему – згуртований світ. Україні точно є що сказати з цього питання сьогодні. Головна загроза для цього світу – безпека. Як людини, так і всіх народів. Те, що вчора було фантастикою, сьогодні стало реальністю. Не все в цю епоху позитивне. Торговельні війни, перерозподіл територій, стрімке зростання військових бюджетів, сепаратизм, вихід країн із міжнародних угод. Це підриває віру людства і підштовхує до думки: а чи не летить цей світ у прірву?" – заявив він.

Новини Зеленський може зустрітися із Трампом у Давосі

"Я точно знаю, що кажу. 6-й рік в моїй країні йде війна. 6-й рік, як Росія незаконно анексувала нашу територію. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та організації, які його захищають", – додав Зеленський.

"Світ не може бути згуртованим тільки у Facebook!" – наголосив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський з делегацією прибув у Давос, де зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!