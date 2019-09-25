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27 вересня • оновлено в 19:56
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"Краще по телевізору": Зеленський розсмішив Трампа жартом про імпічмент

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Президент України Володимир Зеленський, який ввечері в середу, 25 вересня, розпочав зустріч із лідером США Дональдом Трампом, вже в перші хвилини переговорів встиг пожартувати.

Глава України зазначив, що краще, коли розмову транслюють по телебаченню, ніж по телефону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так Зеленський відреагував на скандал, який розгорівся довкола липневого дзвінка Трампа. Та розмова привела до початку у США процедури імпічменту президента. Зеленський також сказав, що їх резонансна розмова була "нормальною".

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Зеленський розсмішив Трампа жартом про імпічмент

Зеленський розсмішив Трампа жартом про імпічмент

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • The Wall Street Journal повідомив, що Трамп під час розмови із Зеленським тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена, головного опонента Трампа на виборах у 2020 році.

  • При цьому особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані випадково визнав, що висував офіційному Києву вимоги про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США.

  • Дональд Трамп відповів, що під час розмови з президентом України не сказав нічого неприпустимого.

  • Незабаром Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Мін'юст США в ній порушення американського законодавства не знайшов.

  • Чому Україна опинилася в центрі великого міжнародного скандалу через вибори президента США в 2020 році – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
США
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Рассмешил Трампа? Какой молодец! Это главный итог его поездки в ООН.
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van Dijk Max
van Dijk Max
репризы прут из всех щелей
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коршун федот
коршун федот
На паРРАше- сцари-пока не подохнут.
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