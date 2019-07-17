Зеленський раптово подзвонив Меркель: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 16 липня провів телефонну розмову із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє Офіс президента, співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Були позитивно відзначені результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у "нормандському форматі" в Парижі, яка повинна дати поштовх роботі Тристоронньої контактної групи. Президент України і Федеральний канцлер Німеччини наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в'язнів, а також у завершенні процесу розведення сил і засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і проведення розмінування", – йдеться в повідомленні.

Ангела Меркель і Володимир Зеленський "24"

Зеленський і Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу через територію України.

Окрему увагу було приділено обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 липня президент України Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. У повідомленні Офісу президента йдеться: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків". Також ішлося про повернення інших українських громадян, які перебувають на території РФ.

Зеленський прокоментував дзвінок, розповівши, що просив Путіна повернути полонених моряків.

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