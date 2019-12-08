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8 грудня • оновлено в 11:25
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"Зеленський проявив сміливість": Німеччина висунула вимоги до Путіна по Україні

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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зажадав від Кремля піти назустріч Києву при вирішенні конфлікту на сході України.

Про це він заявив напередодні переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним в "нормандському форматі", пише "Ліга".

Хайко Маас

Хайко Маас

regnum.ru

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"Після кількох років бездіяльності президент Зеленський проявив сміливість, зробивши перші кроки – з усіма їх супутніми внутрішньополітичними ризиками і побічними ефектами", – зазначив міністр.

За словами чиновника, зараз черга Москви продемонструвати, що подальші домовленості можливі. Він також підкреслив, що для цього треба буде докласти чималі дипломатичні зусилля.

"З цією метою ми спільно з Францією ще повинні вплинути на Росію", – додав Маас.

Політик також нагадав про політичні розбіжності, що виникли у Росії і Німеччини у зв'язку з убивством колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в німецькій столиці і недостатньою активністю Москви у розслідуванні цієї справи.

"Не дивлячись на серйозні питання, які зараз обговорюють Берлін і Москва, 9 грудня йтиметься про припинення кровопролиття на європейській території", - пообіцяв він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Алекс Шухарт
Тег
нормандський формат
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