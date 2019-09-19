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19 вересня • оновлено в 21:46
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Зеленський поїде до Трампа обговорювати Донбас: стало відомо, коли

1.3т Читати матеріал російською

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляє "Дзеркало тижня".

Відзначається, що переговори повинні тривати 45 хвилин. "Однак зустріч може затягнутися", – додало джерело.

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Зеленський поїде до Трампа обговорювати Донбас

Зеленський поїде до Трампа обговорювати Донбас

Стали відомі також ймовірні теми для обговорення – Донбас і залучення американських інвестицій в українську економіку.

При цьому, очікується, що Трамп на зустрічі торкнеться теми скандального розслідування щодо Burisma.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
Донбас ООН
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну поедет..., ну будет встречаться.... Но решать будет Путин!
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