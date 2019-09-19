Зеленський поїде до Трампа обговорювати Донбас: стало відомо, коли

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляє "Дзеркало тижня".

Відзначається, що переговори повинні тривати 45 хвилин. "Однак зустріч може затягнутися", – додало джерело.

Зеленський поїде до Трампа обговорювати Донбас

Стали відомі також ймовірні теми для обговорення – Донбас і залучення американських інвестицій в українську економіку.

При цьому, очікується, що Трамп на зустрічі торкнеться теми скандального розслідування щодо Burisma.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зустріч Трампа і Зеленського була запланована на 1 вересня, проте американський лідер скасував поїздку до Варшави через ураган, який насувався на Флориду.

Планувалося, що Трамп і Зеленський під час зустрічі торкнуться питань протидії агресії РФ в Україні і майбутнього візиту глави української держави в США.

Незабаром у результаті телефонної розмови Зеленського і віце-президента США Майка Пенса були узгоджені переговори, які призначили на кінець вересня.

Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд порадила Зеленському звернути увагу на два питання в дискусії з Трампом: інвестиції та санкції проти Росії.

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