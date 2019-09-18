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18 вересня • оновлено в 22:58
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Зеленський обговорив з США військову допомогу: що відомо

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У середу, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом США Майком Пенсом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Зеленський подякував представнику США за особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми допомоги Україні в питаннях безпеки і висловив надію, що в 2020 році обсяги такої допомоги з боку США тільки зростуть.

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Зеленський обговорив з США військову допомогу

Зеленський обговорив з США військову допомогу

"Володимир Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки і оборони", – сказано в повідомленні.

Крім того, сторони констатували плідний розвиток українсько-американського співробітництва в сфері енергетики і висловилися за його подальше активне розширення.

Майк Пенс поговорив із Зеленським

Майк Пенс поговорив із Зеленським

ВВС

"Було також підкреслено обопільну задоволеність високим рівнем політичного діалогу між Україною і США на найвищому рівні", – відзначили в ОП.

Зеленський розповів Пенсу про реформи, спрямовані на викорінення корупції в Україні.

Пенс же відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила розблокувати виділення військової допомоги Україні.

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Особи
Володимир Зеленський Майк Пенс
Місце
Україна
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Просить будет как? Как играл Порошенко в квартале?
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