Украинское внешнеполитическое ведомство пригласило советника-посланника посольства Беларуси в Украине, чтобы выразить протест в связи с участием в российско-белорусском Форуме регионов спикера крымского госсовета Владимира Константинова. Он участвовал в форуме в формате видеоконференции, однако в Киеве усмотрели в этом сомнения Минска относительно принадлежности к Украине Автономной Республики Крым и Севастополя.

ЧЕЙ КРЫМ?

Для Киева это не ритуальный вопрос. Отношение к статусу Крыма во многом определяет связи Украины с соседними государствами и отношение самих украинцев к тем или иным политикам, общественным деятелем, актерам. Как известно, гастроли в Крыму означают автоматический запрет на въезд на остальную украинскую территорию и тем более на проведение здесь съемок или концертов. Даже представителям белорусской оппозиции украинские журналисты постоянно задавали вопрос "чей Крым?" и искренне расстраивались, когда Светлана Тихановская или другие оппоненты Лукашенко не хотели давать четкого ответа и утверждали, что он расколет общество в Беларуси, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

А вот присутствие на форуме Владимира Константинова, который до аннексии автономии возглавлял Верховный совет Крыма и не допускал даже мысли об отделении республики от Украины, а после российской оккупации переобулся буквально в воздухе и возглавил уже российский госсовет, – это уже вполне четкий ответ. Понятно, что в Минске могли бы избежать виртуального присутствия крымского политика. Но либо не захотели, либо уже просто не смогли – потому что в той политической ситуации, в которой оказался после начала белорусских протестов Александр Лукашенко, ему явно не до конфронтации с Владимиром Путиным из-за Крыма. Тем более известно, как болезненно Путин воспринимает любое несогласие с российским статусом оккупированного полуострова.

И вот тут такая нестыковка выходит – просишь у меня (Путина) помощи, а Константинова даже на экране видеть не хочешь. Странно! И понятно, что Лукашенко сейчас приходится учитывать капризы Путина, а не отвлекаться на украинское раздражение.

СОБСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО – НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ

Эта ситуация как нельзя лучше характеризует новую атмосферу отношений, которые складываются между Украиной и Беларусью после президентских выборов и начала массового протестного движения. Белорусское посольство в Киеве также выступило с упреками в адрес украинских коллег и назвало недружественными заявления офиса украинского президента, Верховной рады и министра иностранных дел.

Понятно, что официальному Минску не по вкусу, что украинская официальная позиция совпадает с официальной позицией стран Евросоюза и Соединенных Штатов, а не с официальной позицией России, поддержавшей Лукашенко. Но нужно понимать и другое. Даже если бы в Киеве решили поддержать бессменного белорусского руководителя, а не призвать его к диалогу с участниками протестов и усомниться в легитимности Лукашенко, это все равно никак не улучшило бы ситуацию с белорусско-украинских отношениями.

Не улучшило бы просто потому, что зависимость официального Минска от Москвы после начала протестов многократно возросла. Если раньше Александр Лукашенко мог позволить себе маневры и демонстрацию собственной внешнеполитической позиции – ну хотя бы когда речь шла о том же Крыме, то сейчас любой такой шаг для него уже непростительная роскошь. И даже если бы Владимир Зеленский ежедневно звонил Лукашенко и называл его самым легитимным из легитимных президентов Беларуси, спикер Крымского госсовета все равно выступил бы на Форуме регионов. Потому что Зеленский ничем Лукашенко помочь не может. А Путин — может. И поэтому белорусский президент – по крайней мере до разгрома протестного движения в своей стране, а возможно, и после этого разгрома – будет выполнять исключительно российские пожелания.