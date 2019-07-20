Зеленський налякав Путіна? У Росії назвали причину неспокою

Президента Росії Володимира Путіна всерйоз турбує те, що президент України Володимир Зеленський може дійсно вирішити проблему Донбасу і реформувати Україну.

Таку думку висловив російський опозиціонер Костянтин Боровий. За його словами, головна мета Кремля – "створення нестабільності в Україні", передає "Апостроф".

"Вони розуміють, що це не тільки бажання, але і, що найнебезпечніше, – можливість вирішити цю проблему. Вона вирішується дуже швидко", – зазначив Боровий.

Володимир Путін і Володимир Зеленський "Радіо Свобода"

За його словами, для цього Зеленському потрібно "виграти" Раду і провести реформи в Україні. "Якщо не вдасться, конфлікт на Донбасі буде тривати в формі позиційної війни на території України в її політичному просторі", – вважає російський політик.

На його думку, найголовніша реформа для України – "позбутися впливу Росії на політичну систему олігархічної політичної структури, яка не призводить до зміни влади".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український президент зізнався, що міжнародні партнери України були проти того, щоб він особисто спілкувався з главою РФ Володимиром Путіним.

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