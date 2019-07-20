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Зеленський налякав Путіна? У Росії назвали причину неспокою

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Президента Росії Володимира Путіна всерйоз турбує те, що президент України Володимир Зеленський може дійсно вирішити проблему Донбасу і реформувати Україну.

Таку думку висловив російський опозиціонер Костянтин Боровий. За його словами, головна мета Кремля – "створення нестабільності в Україні", передає "Апостроф".

"Вони розуміють, що це не тільки бажання, але і, що найнебезпечніше, – можливість вирішити цю проблему. Вона вирішується дуже швидко", – зазначив Боровий.

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Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"Радіо Свобода"

За його словами, для цього Зеленському потрібно "виграти" Раду і провести реформи в Україні. "Якщо не вдасться, конфлікт на Донбасі буде тривати в формі позиційної війни на території України в її політичному просторі", – вважає російський політик.

На його думку, найголовніша реформа для України – "позбутися впливу Росії на політичну систему олігархічної політичної структури, яка не призводить до зміни влади".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український президент зізнався, що міжнародні партнери України були проти того, щоб він особисто спілкувався з главою РФ Володимиром Путіним.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Прав Боровой: если в Украине дела наладятся и люди станут хорошо жить - для нынешнего Кремля - это смерть ! Россияне глядишь поумнеют и тоже захотят жить по-людски. Тупой россиянин - послушный россиянин !
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Каждый день в этой колонии прилагают максимум усилий сдохнуть за идею их нациста Порубия. Кто против)))
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Semenov Igor
Semenov Igor
"По его мнению, самая главная реформа для Украины – "избавиться от влияния России на политическую систему олигархической политической структуры, которая не приводит к смене власти". --- Правильное мнение. Долой из страны всех олигархов, имеющих связи с Россией, вон из страны. Оборвать все экономические связи с Россией и сажать всех тех, кто попробует хоть что-то закупать у России. И проводить такую политику - чем жестче - тем лучше! А необходимые энергоресурсы, недостающие товары - все из ЕС и США! Пусть Украина будет свободной от любого влияния России. А тех украинцев, кто смотрит российское ТВ хоть напрямую, хоть по Интернету - на трудовое перевоспитание на бескрайние поля Украины, на выращивание укропа и петрушки!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Semenov Igor, Ну да, все из ЕС и США! От дешевых российских газа и нефти отказаться! Пусть население платит за все дороже, но нужно поддержать больные амбиции прозападных политиков
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