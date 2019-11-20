"Зеленський - кращий шанс!" Волкер розкрив справжнє ставлення Трампа до глави України

Президент США Дональд Трамп спочатку скептично поставився до перемоги на виборах глави держави в Україні Володимира Зеленського.

Таку заяву зробив колишній спецпредставник президента США на Україні Курт Волкер у ході слухань у конгресі щодо імпічменту, повідомляє АВС.

"Не дивлячись на позитивні відгуки тих членів американської делегації, хто був присутній на інавгурації Зеленського, президент Дональд Трамп отримував інші, негативні відгуки про нового керівника України", – сказав він.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

За його словами, нове керівництво України презентував у вельми негативному світлі адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

"23 травня, після повернення з України, ми намагалися переконати президента, що Зеленський – кращий шанс для цієї країни вибратися з корупційноъ трясовини, в якій вона перебувала останні 20 років. Ми переконували Трампа запросити Зеленського у Білий дім. Але президент був налаштований вкрай скептично. І це зрозуміло, враховуючи корупційну історію", – сказав Волкер.

Саме це і стало причиною того, що рішення про зустріч ыз Зеленським затягнулося на місяць. Білий дім просто вирішував, як вчинити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також під час цих слухань Волкер запевнив, що він особисто ніколи не вимагав від української влади проводити розслідування проти опонента Дональда Трампа на виборах президента, Джо Байдена.

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