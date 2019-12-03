Путіна "обламали": президенти України та РФ поговорили із новою главою Єврокомісії

У вівторок, 3 грудня, президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін провели перші телефонні розмови з новою головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про переговори українського лідера повідомила пресслужба Офісу глави держави. Зеленський привітав співрозмовницю з початком роботи нового складу ЄК та побажав успіхів у реалізації визначених пріоритетів.

"Сподіваюся, що за вашого лідерства провідна роль Європейського Союзу в підтримці реформ і захисту територіальної цілісності та суверенітету України буде тільки зміцнюватися", – зазначив він.

Зеленський і Путін обговорили Донбас з новою главою Єврокомісії

Зеленський запевнив главу Єврокомісії в незмінності євроінтеграційного курсу держави і поінформував про результати активізації реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Лідери погодилися продовжувати реалізацію домовленостей, досягнутих під час 21-го саміту Україна – ЄС. Йшлося, зокрема, про перспективи укладення угоди між Україною та Євросоюзом про так званий промисловий безвіз і візит відповідної оцінкової місії в Україні на початку 2020 року.

Фон дер Ляєн підтвердила готовність ЄС і надалі підтримувати нашу країну у процесі реформ, а також співпрацювати в контексті надання Україні макрофінансової допомоги.

Крім того, вони обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. Зеленський розповів про хід підготовки до зустрічі лідерів у "нормандському форматі".

Фон дер Ляєн зі свого боку запевнила, що ЄС буде продовжувати безумовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Санкції ЄС будуть залишатися прив'язаними до повного виконання Мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", – зазначила вона.

Зеленський і Путін обговорили Донбас з новою главою Єврокомісії 24 канал

У пресслужбі Путіна коротко розповіли про переговори. Російському президенту не вдалося схилити фон дер Ляєн на свій бік.

"По обидва боки відзначено, що, незважаючи на нинішній непростий період у відносинах між Росією і ЄС, в загальних довгострокових інтересах – знаходити точки дотику з ключових тем європейського та міжнародного порядку денного, розвивати прямий діалог", – заявили у Кремлі.

Путін також говорив із фон дер Ляєн про зустріч "нормандської четвірки". В даному контексті вона наголосила на важливості послідовного виконання Мінських домовленостей.

Зеленський і Путін обговорили Донбас з новою главою Єврокомісії donbass.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фон дер Ляєн поставила перед майбутнім єврокомісаром із питань розширення завдання прискорити реалізацію угод про асоціацію з Україною і Грузією.

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